رياضة | إدارة الهلال تستعد لطرد نجم جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة الهلال تستعد لطرد نجم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي على هيكلة الفريق من أجل بناء القوام الأساسي القادر على تحقيق البطولات الموسم المقبل.

وتسعى إدارة فهد بن نافل عقد فوزها بالانتخابات أن تطرد جميع اللاعبين غير المرغوب في وجودهم من أجل إفساح المجال أمام لاعبين جدد.

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ونجحت الإدارة بالفعل في فشخ التعاقد مع الأرجنتيني إيزيكيل سيروتي ليرحل عن الفريق بصورة رسمية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت بعض المصادر الصحفية أن إدارة الزعيم تحاول جاهدة خلال الفترة المقبلة طرد نجم جديد وهو المغربي أشرف بن شرقي وتسويقه بعد أن إنتهت إعارته إلى فريق نادي لانس الفرنسي.