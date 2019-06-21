رياضة | أين كان وليد سليمان أثناء بطولة أمم إفريقيا 1998؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أين كان وليد سليمان أثناء بطولة أمم إفريقيا 1998؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وليد سليمان نجم المنتخب الوطني عن سعادته للمنتخب عقب اعتزاله ووجه الشكر لكل من سانده.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"انضمامي للمنتخب شئ جيد بعد اعتزالي وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع".

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وأضاف :"أتمنى أنا والسعيد وكل اللاعبين ذو الخبرات أن نقدم شيء مميز للمنتخب ومجموعتنا صعبة ولم يكن هناك منتخب ضعيف".

وتابع :"في أمم أفريقيا 1998، كنت في المرحلة الإعدادية وأهرب من الدروس لحضور المباريات".

واختتم سليمان تصريحاته قائلاً :"مباراة زيمبابوي ستشكل فارق لنا وسيكون الجمهور دافع لنا وأتمنى التتويج بهذه البطولة".