رياضة | موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم الجمعة 21-6-2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم الجمعة 21-6-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب مصر، نظيره منتخب زيمبابوي يوم الجمعة 21 يونيو في الساعة العاشرة مساءً، وذلك في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية على أرض الفراعنة لأول مرة منذ عام 2006.

وسوف تذاع مباريات مصر بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

ويسعى المنتخب المصري بقيادة مدربه خافيير أجييري لتحقيق لقب كأس أفريقيا الغائب منذ عام 2010، والذي خسره الفراعنة في النسخة الأخيرة بالدور النهائي على يد منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

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ويبحث المصريون عن إضافة النجمة الثامنة والتتويج بلقب البطولة عقب أعوام (1957 – 1959 – 1986 – 1998 – 2006 – 2008 – 2010).

وتعد هذة هي المشاركة الرابعة للمنتخب الزيمبابوي في "نهائيات الكان"، ويبحث الفريق بالتأكيد عن تفجير مفاجأة خاصة بعد أداءه القوي في التصفيات، إذ تصدر مجموعته السابعة برصيد 11 نقطة، ووقتها فاز الفريق على منافسه في المجموعة الأولى حاليا الكونغو الديمقراطية في عقر داره (2-1).

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب مصر، ضد منتخب زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي.