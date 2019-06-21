رياضة | قنوات مفتوحة تنقل افتتاح كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنوات مفتوحة تنقل افتتاح كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه الأنظار اليوم الجمعة صوب ملعب إستاد القاهرة الدولي مسرح إقامة مباراة مصر حيث يلعب الفراعنة مباراتهم الأولى في كأس الامم الأفريقية ضد منتخب زيمبابوي لحساب مباريات الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى من العرس القاري الكبير.

ويشارك في النسخة الحالية من البطولة أربعة وعشرين منتخباً تم تقسيمهم على ستة مجموعات يلعبون في أربعة محافظات مصرية وهو القاهرة والسويس بالإضافة إلى الإسكندرية والإسماعيلية.

ويبحث الكثير من الأشخاص عن القنوات التي ستقوم بنقل اللقاء على الهواء مباشرةً بصورة مفتوحة دون تشفير أو طلب إشتراكات باهظة الثمن.

وفي التقرير التالي ينشر لكم الخليج 365 الرياضي أبرز القنوات التي ستقوم بنقل البطولة عبر شاشتها بصورة حصرية وجودة عالية.

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وتكمن القنوات المفتوحة في الآتي :-

قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500

قناة بين سبورت الفرنسية : القمر Astra 19E التردد 11538 – 27500 - V

قناة ديكال بلوس القمر DECALE + Astra 19E التردد 12012 – 29500 – V

قناة يوروسبورت فرنسا القمر استرا 19.2 التردد 12581 – 22000 – V

قناة يوروسبورت 2 القمر هوتبيرد 13 – التردد 11240- 27500 - V

قناة سبورت بلس القمر استرا 19E التردد 12402 – 27500 – V

قناة RTS1 القمر Eutelsat 5°W التردد 12690 – 30000 – V

القمر Eutelsat 7°W التردد 11721 – 30000 – H