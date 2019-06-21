رياضة | أحمد علي: نسعى لتوجيه رسالة قوية لكل منتخبات أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد علي: نسعى لتوجيه رسالة قوية لكل منتخبات أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد أحمد علي مهاجم المنتخب الوطني على أنهم يسعون لتوجيه رسالة قوية في مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي لكل المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا.

وقال علي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "سعيد بانضمامي للمنتخب ولكن هناك مسئولية كبيرة علي وأتمنى أن أكون عند حسن الظن".

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واختتم علي تصريحاته قائلاً :"مباراة زيمبابوي ستكون قوية وحماسية وكل اللاعبين يريدون إثبات شخصيتهم من أول مباراة وتوجيه رسالة قوية لكل المنتخبات المشاركة في البطولة".