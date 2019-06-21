شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الشباب والرياضة» بالغربية: تجهيز 129 مركز شباب وساحة لعرض مباريات كأس الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أحمد الوكيل، إن مديرية الشباب والرياضة استعدت لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق مبارياتها مساء اليوم، من خلال تجهيز 129 مركز شباب وساحة على مستوى مراكز المحافظة الثمانية، بعد تزويدها بشاشات عرض كبيرة لإذاعة جميع مباريات البطولة.

وأوضح «الوكيل» أن الهدف هو التخفيف على المواطنين، بتسهيل إتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة مباريات البطولة، وتغطية هذا الحدث الرياضي الكبير في كل مكان.

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