شكرا لقرائتكم جهاد جريشة حالياً ينتظم فى معسكر الحكام المشاركين فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم الحكم الدولي جهاد جريشة حالياً فى معسكر الحكام المشاركين فى بطولة كأس الأمم الافريقية، المقرر انطلاقها اليوم الجمعة.

ويعد جهاد جريشة هو أول حكم مصري يشارك فى بطولة كأس الأمم الافريقية 5 مرات، ليتخطى الحكم الدولي السابق جمال الغندور الذي شارك فى 4 بطولات قارية، وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي فى العاشرة مساء الجمعة في استاد القاهرة الدولي، ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.