اليابان تتعادل مع أوروجواي ويبقي على آماله في التأهل للجولة الاخيرة

رضا علي
تعادل منتخب اليابان مع نظيره منتخب أوروجواي بنتيجة (2-2) ،في المبارة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح الجمعة، على ملعب جريميو، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا 2019 في البرازيل.
ورفع منتخب الأوروجواي رصيده لـ4 نقاط في صدارة المجموعة، متقدما على تشيلي صاحب الوصافة بـ3 نقاط، فيما حصد المنتخب الياباني أول نقطة له بالمجموعة، ويتذيل منتخب الإكوادور المجموعة.
وافتتح كوجي ميوشي النتيجة لصالح اليابان في الدقيقة 25، وتعادل لويس سواريز لأوروجواي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، ثم عاد ميوشي وسجّل الهدف الثاني للساموراي في الدقيقة 59، قبل أن يحرز خوسيه ماريا خيمينيز هدف التعادل في الدقيقة 66.
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