تصريحات الخميس.. رد رئيس كاف على فيفا.. ورسالة تريكة.. وتوضيح زيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الرياضة ليوم الخميس 20 يونيو.

وليد صلاح الدين لمصراوي: مصر تمتلك الفرصة الأكبر للتتويج بأفريقيا.. ولا أتوقع مفاجآت

كشف وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق، عن امتلاك المنتخب المصري فرصة كبيرة للتتويج بالبطولة الأفريقية نظرًا لإقامة المسابقة على ملاعبها وبين جماهيرها.

أحمد أحمد يتحدث عن سر الرقم "9" مع مصر.. رسالة للسيسي.. والبطل المرشح

وجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الشكر لعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بعد موافقته على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية.

أحمد أحمد: لا أتوقع تكرار أحداث نهائي دوري الأبطال في مصر.. وبيان للرد على قرار فيفا

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف"، إنه لا يتوقع تكرار أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي جمعت بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي في مصر والتي تنظم بطولة كأس الأمم الأفريقية نسخة 2019.

إكرامي لمصراوي: مهمتنا للتتويج ليست سهلة.. وأحمد الشناوي الأكثر خبرة بين حراس المنتخب

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قال إكرامي الشحات حارس مرمى منتخب مصر والأهلي الأسبق، إن مهمة منتخب الفراعنة نحو التتويج باللقب الأفريقي لن تكون سهلة وليست مستحيلة أيضًا.

نجم الجزائر: لم نأت لمواجهة مصر.. ولا يوجد فريق سهل في إفريقيا

صرح رفيق حليش لاعب المنتخب الجزائري بأن بلاده لم تأت لمواجهة مصر، إنما من أجل اللعب في بطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا على اعجابه بالأجواء والإقامة وأماكن التدريب.

زيمبابوي لـ"الخليج 365": ما حدث كان "خطة".. وكلنا تركيز لمصر

أعلن اتحاد زيمبابوي لكرة القدم، اليوم الخميس أن الفريق في كامل الجاهزية من أجل خوض مباراة افتتاح أمم إفريقيا 2019 أمام مصر، وصرح المتحدث باسم الاتحاد أن ما حدث كان مجرد تغيير في الخطط.

فضل: سنحقق عائد أكبر من الجابون.. ومصر تحصل على أرباح التذاكر كاملة

أكد محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم، أن مصر ستحصل على نسبة عوائد أكبر من التي حصلت عليها الجابون في بطولة 2017، بنسبة تصل من 25 % إلى 30 %.

أبو تريكة يوجه رسالة أخيرة للمنتخب قبل انطلاق كأس الأمم

وجه محمد أبو تريكة رسالة للاعبي المنتخب الوطني، قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.