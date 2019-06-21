النشرة الرياضية.. أزمة زيمبابوي والكاميرون.. ومواعيد فتح بوابات ستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 20 يونيو.

"الداخلية" تحذر مشجعي مصر وزيمبابوي: لن نسمح بدخول الإستاد بعد الـ6.30

كشفت وزاره الداخلية خطتها لتأمين فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبي "مصر وزيمبابوي" يوم الجمعة المقبلة بإستاد القاهرة الدولي.

الداخلية: فتح أبواب الاستاد للجماهير 1 ظهرا.. والتأمين بـ"الدرونز"

أعلنت وزارة الداخلية بمناسبة إقامة فعاليات إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبي "مصر - زيمبابوى" يوم الجمعة الموافق 21/6/2019م بـ "ستاد القاهرة الدولي" عن خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والانضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستاد وصولاً للمدرجات.

"باور بانك وشاحن".. الداخلية تنشر قائمة المحظورات لمشجعي مصر وزيمبابوي

كشفت وزاره الداخلية خطتها لتأمين فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبي "مصر وزيمبابوي" يوم الجمعة المقبلة بإستاد القاهرة الدولي.

مصدر: شيكابالا يخطر الزمالك برغبته في الانتقال للمقاصة

أخطر محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك، برغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء في الصيف الحالي والانتقال لصفوف مصر المقاصة.

في بيان رسمي.. اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تعتذر للمغرب

تقدمت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019، باعتذار رسمي إلى المغرب بعد ظهور علم غير معترف به على موقع "تذكرتي" الخاص بتذاكر مباريات البطولة.

فهد العتيبي يُعلن انضمامه لقناة تايم سبورت

Advertisements

أعلن السعودي فهد العتيبي، انضمامه لقناة Time Sports للتعليق على مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة.

منافس مصر.. لاعبو زيمبابوي يغيبون عن المران وسط أنباء عن رفض اللعب

غاب منتخب زيمبابوي عن المران الختامي قبل مباراة الفريق أمام مصر في افتتاح أمم إفريقيا، وسط أنباء عن رفض المشاركة في البطولة التي تقام بمصر 2019.

الكاميرون تنضم لزيمبابوي.. لاعبو الأسود يتخلفون عن السفر لمصر

أجل المنتخب الكاميروني سفره إلى مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقررة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

مصدر بـ"الكاف": زيمبابوي امتنع عن المران وقد يُعاقب

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأن زيمبابوي رفضت التوجه لخوض المران النهائي بدون اخبارهم بأي أسباب، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة مصر يوم الجمعة في افتتاح أمم إفريقيا 2019.

رسميًا.. الكشف عن حكم مواجهة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي

أعلنت لجنة الحكام لبطولة أمم إفريقيا 2019 عن تعيين الكاميروني نيانت أليوم لإدارة مباراة مصر وزيمبابوي بافتتاح البطولة يوم الجمعة على استاد القاهرة.

التشكيل المتوقع للمنتخب أمام زيمبابوي في افتتاحية كأس الأمم

يلتقي المنتخب المصري أمام زيمبابوي، في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية الساعة العاشرة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة.

الزمالك يحصل على موافقة لاعب إنبي بالانتقال.. ويستعد للمفاوضات الرسمية

حصل نادي الزمالك على موافقة علي فوزي الظهير الأيمن لفريق إنبي بشأن الانتقال لصفوف بطل الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل.