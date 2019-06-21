تقرير بالفيديو.. ماذا حدث حينما استهلت مصر كأس أمم أفريقيا على أرضها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شاشة سوداء يُكتب عليها: لشبونة ـ البرتغال ـ يونيو 1956

السوداني عبد الحليم محمد يجلس رفقة نظيره رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عبد العزيز سليم ونظيره الجنوب أفريقي ومسؤولين آخرين منهم المصري والسوادني والإثيوبي الجنسية يجلسون يتبادلون الحديث عن مستقبل الكرة بقارتهم السمراء على هامش حضورهم مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم في يونيو 1956.

الأربع جنسيات التي مُثلت في المؤتمر والجلسة انتهوا إلى ضرورة تأسيس اتحاد كرة قدم لأفريقيا.

وهو ما حدث في العام التالي 1957 وتألف حينها من مصر، السودان، أثيوبيا وجنوب أفريقيا؛ حيث اختاروا السوداني عبد العزيز سالم كأول رئيس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

البطولة الأولى نُظمت في السودان بمشاركة 3 منتخبات: السودان "المستضيف"، مصر، إثيوبيا بينما لم يُرسل اتحاد جنوب أفريقيا منتخبًا لرغبة الاستعمار حينها في إرسال فريق "أبيض اللون"وتوّج بها المنتخب الوطني.

22 مايو 1959

بعد نجاح النسخة الأولى في السودان، استضافت مصر النسخة الثانية عام 1959 بمشاركة المنتخبات الثلاثة ذاتها.

في 22 مايو 1959 كان الشعب المصري ولاعبو المنتخب يحتفلون بفوزهم في المباراة الافتتاحية للبطولة برباعية نظيفة أمام نظيرهم الإثيوبي.

وتوجت مصر في النهاية بالبطولة بعد فوزها في المباراة الثانية أمام السودان بهدفين نظيفين.

1 مارس 1974

مصر التي تعيش أجواء نصر أكتوبر 1973 تستضيف كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها ولكن هذه المرة شُكلت البطولة على مجموعتين تضم كل واحدة 4 منتخبات.

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مصر استهلت مشوارها بالفوز أمام أوغندا بهدفين مقابل هدف لتُنهي دور المجموعات في الصدارة قبل أن تخرج في دور الأربعة من البطولة التي توّج بها منتخب الكونغو الديمقراطية.

6 مارس 1986

مصر تستضيف البطولة للمرة الثالثة ولكن البداية لم تكن مبشرة فالمنتخب الوطني سقط بهدف بلا رد أمام نظيره السنغال.

الجماهير لم تتفائل بالأمر وظنوا أن مشواره ربما لا يصل لما أنتهى عليه في أخر نسخة استضافت بها مصر البطولة 1974.

ولكن تمكن المصري من الصعود بصعوبة برصيد 4 نقاط كانت رصيد صاحبي المركز الثاني والثالث أيضًا لينصره فارق الأهداف.

وأكمل اللاعبون البطولة بنجاح ليتوّجوا بها هذه المرة على حساب الكاميرون بعد لجوئهما لركلات الترجيح والتي انتهت بنتيجة 5 - 4 لصالح منتخبنا الوطني.

20 يناير 2006

ها هي النسخة الرابعة التي تستضيفها مصر التي غابت عن التتويج بالبطولة خلال 3 أخر نسخ بعد الفوز بالبطولة التي أُقيمت في بوركينا فاسو 1998.

البداية لم تكن صعبة للمنتخب صاحب الأرض ففاز بثلاثية نظيفة أمام نظيره الليبي ليُنهي البطولة بطلاً لها بعد تغلبه على نظيره ساحل العاج بركلات الترجيح عقب انتهاء اللقاء الأصلي بالتعادل السلبي لتفوز مصر بنتيجة 4 – 2 .

21 يونيو 2019

مصر تستهل مشوارها في النسخة الخامسة التي تستضيفها على أرضها بمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساءً.. فكيف ستكون البداية؟