فضل: سنحقق عائد أكبر من الجابون.. ومصر تحصل على أرباح التذاكر كاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم، أن مصر ستحصل على نسبة عوائد أكبر من التي حصلت عليها الجابون في بطولة 2017، بنسبة تصل من 25 % إلى 30 %.

وأشار فضل في تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، إلى أن مصر ستحصل على أرباح بيع تذاكر البطولة كاملة.

وتنص اللوائح على أن تحصل الدولة المستضيفة على نسبة 20 % من كافة عوائد البطولة.

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وأوضح فضل أن مقاعد الاستاد لن تكون بالأرقام، سوى في مدرجات المقصورة الرئيسية والدرجة الأولى.

وأكمل: "تم استقطاع جزء من مدرجات الدرجة الأولى يمين ويسار، لتضاف إلى مقاعد المقصورة الرئيسية، لتزيد مقاعد الشخصيات الهامة إلى 1900 مقعد".

وسرد مدير البطولة، تفاصيل تصميم تميمة البطولة، مشيرًا إلى أنه جاء على شكل فرعون معبرًا عن هوية مصر، وصغير ليعبر عن المستقبل.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية للمرة الخامسة في التاريخ خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.