اليابان تفرض التعادل على أوروجواي وتؤجل حسم التأهل للجولة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

فرض المنتخب الياباني التعادل على منافسه الأوروجواي في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كوبا أمريكا.

ورفع منتخب الأوروجواي رصيده لـ4 نقاط في صدارة المجموعة، متقدما على تشيلي صاحب الوصافة بـ3 نقاط، فيما حصد المنتخب الياباني أول نقطة له بالمجموعة، ويتذيل منتخب الإكوادور المجموعة.

ويلتقي ضمن الجولة ذاتها منتخب تشيلي والإكوادور في تمام الساعة الواحدة صباح السبت.

وبدأ منتخب أوروجواي بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: موسيليرا - الدفاع: مارتن كاسيراس، ودييجو جودين، وخيمينيز، ودييجو لاكسال - الوسط: نانديز، وبينتانكور، وتوريرا، ولوديرو - الهجوم: كافاني، وسواريز

فيما بدأ المنتخب الياباني المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: كواشيما - الدفاع: ايتاكورا، وتومياسو، وأويدا، وايواتا، وسوجيوكو - الوسط: ناكاجيما، وشيباساكي، وأبي -والهجوم: أوكازاكي، وميوشي.

تفاصيل المباراة:

جاء أول تهديد لمنتخب أوروجواي على مرمى اليابان في الدقيقة 13، بعد انطلاقة رائعة من كافاني ليمرر كرة عرضية، تصل لرأس سواريز ولكن حارس الياباني يتصدى لها.

وسجل ميوشي الهدف الأول المباغت في مرمى أوروجواي بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليضعها قوية في المرمى، ليعلن تقدم اليابان بالهدف الأول في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 30، أوقف الحكم المباراة للرجوع للفيديو إثر عرقلة كافاني داخل منطقة الجزاء، ليحتسبها ضربة جزاء لأوروجواي، ويشهر البطاقة الصفراء لمدافع اليايان أويدا.

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وسدد سواريز ضربة الجزاء ليضعها على يسار الحارس الياباني، معلنا التعادل لأوروجواي.

وكاد كافاني أن يضيف الهدف الثاني لاوروجواي من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة.

وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، أضاع كافاني انفرادا كاملا بالمرمى الياباني، في الدقيقة 55.

واستغل ميوشي صاحب الهدف الأول، خطأ حارس أوروجواي في إبعاد كرة عرضية، ليتابعها في المرمى، مسجلا الهدف الثاني للفريق الياباني.

وسجل المدافع الأوروجوياني خيمينيز هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 66، برأسية رائعة، ليعيد المباراة لنقطة الصفر.

وأنقذت العارضة منتخب اليابان مجددًا، من رأسية سواريز الخطيرة، في الدقيقة 80، ليستمر التعادل.

ودافع المدرب الياباني بالموهبة كوبو لاعب ريال مدريد الجديد، بدلا من ناكاجيما في الدقيقة 82.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.