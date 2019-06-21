الليلة.. مصر تفتتح كأس الأمم بمواجهة محاربي زيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

يبدأ المنتخب المصري مشوار بطولة كأس الأمم الإفريقية مساء اليوم الجمعة بمباراة الافتتاح ضد منتخب زيمبابوي على استاد القاهرة الدولي وسط ترقب وشغف غير عادي من الجماهير المصرية.

بطولة أمم إفريقيا عادت لأحضان القاهرة بعد غياب 13 عاماً، لكن الجماهير المصرية ما زالت تتذكر لحظات التتويج عام 2006 في استاد القاهرة، والاحتفالات في الشوارع بالبطولة الخامسة في تاريخ مصر آنذاك.

وفي 2019 تستهدف مصر تكرار الأمر متسلحة بجماهيرها وأرضها التي تبتلع الخصوم على ملعب العاصمة الرئيسي، ويبدأ رجال أجيري مهمة البحث عن النجمة الثامنة بمواجهة "المحاربون".

المحاربون هو لقب منتخب زيمبابوي منافس مصر الأول في البطولة الأكبر والأهم في القارة السمراء، ورغم عدم وجود تاريخ كبير لمنافس البطل التاريخي لإفريقيا، إلا أن لهيب البدايات وتوتر الانطلاقات يجعل الأمر ليس بتلك السهولة التي يتخيلها البعض.

الخليج 365 تابع المران الأخير للمنتخب المصري، وبات متوقعاً أن يلعب أجيري بطريقته المعتادة (4-3-3) بالثلاثي الهجومي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومروان محسن، وثلاثي الوسط محمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد.

وسيكون محمد الشناوي حارساً أساسياً وأمامه الرباعي أحمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمود علاء وأيمن أشرف، مع وجود كل اللاعبين الأخرين على مقاعد البدلاء.

ولكي تفوز مصر بالبطولة الثامنة يجب أن تجتاز سبع عقبات، أولها عقبة الافتتاح أمام زيمبابوي، ثم مباراتي أوغندا والكونغو في المجموعات، وبعدها تسلك رحلة الأدوار الإقصائية في ثمن النهائي ثم ربع النهائي ثم نصف النهائي والنهائي.

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أجيري لا يعرف إفريقيا جيداً، لكن الفريق المصري يهوى الصيد دائماً في مثل هذه البطولات، فهو الصياد الأشهر والأشرس في القارة السمراء المليئة بالضواري التي تجدد دمائها باستمرار لتظل دائماً مصدر خطر وتهديد للملك الشمالي.

المباراة ستبدأ بعد انتهاء حفل الافتتاح المرتقب الذي يُنتظر منه أن يكون على أعلى مستوى عالمي مثلما وعد محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ اليوم الأول، وربما يكون انتظار الحفل لا يقل شغفاً وأهمية عند انتظار المباراة لأغلب الجماهير.

بطاقة المباراة:

الحدث: افتتاح كأس الأمم الإفريقية

التاريخ: 21 يونيو 2019

التوقيت: 10:00 مساءً

القنوات الناقلة: البث الأرضي لقناة تايم سبورت، وقنوات بي إن سبورتس