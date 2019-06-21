محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: حصل نادي الزمالك على موافقة علي فوزي الظهير الأيمن لفريق إنبي بشأن الانتقال لصفوف بطل الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل. وأكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك لـ"الخليج 365" أن النادي الأبيض استطلع رأي اللاعب بشأن الانتقال إلى صفوفه، ورد اللاعب بترحيب شديد وأعرب عن رغبته في ارتداء القميص الأبيض. علي فوزي اشترط على الإدارة البيضاء إنهاء كافة الأمور والإجراءات مع نادي إنبي نظراً لارتباطه بعقد مع النادي البترولي. ويستعد نادي الزمالك لبدء المفاوضات الرسمية مع نادي إنبي من أجل الحصلو على خدمات اللاعب، مستغلاً رغبة الفريق البترولي في استعارة الثنائي أحمد رفعت ومحمد أشرف روقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يحصل على موافقة لاعب إنبي بالانتقال.. ويستعد للمفاوضات الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.