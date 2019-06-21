أبو تريكة يوجه رسالة أخيرة للمنتخب قبل انطلاق كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

وجه محمد أبو تريكة رسالة للاعبي المنتخب الوطني، قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره بالمباراة الافتتاحية في تمام العاشرة مساء الجمعة، أمام زيمبابوي، على ستاد القاهرة.

وكتب أبو تريكة عبر صفحته على فيسبوك: "اليوم يبدأ منتخبنا الوطني مشوار اللقب الثامن الأفريقي إن شاء الله كل التوفيق والدعم والتشجيع لكي يحرز أبطالنا هذا اللقب الغالي على أرضنا الحبيبة مصر.. الثامنة يا أبطال".

Advertisements

وتوج أبو تريكة ببطولتين لكأس الأمم الإفريقية أعوام 2006 في مصر، و2008 في غانا، وكتب كلمة النهاية بإحراز هدفي التتويج في البطولتين.

وفازت مصر بـ7 ألقاب لكأس الأمم، فيما توجت الكاميرون بـ5 ألقاب، وغانا بـ4 ألقاب.

ويخوض المنتخب المصري البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب زيمبابوي، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية.