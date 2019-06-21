انتهاء الدورة الدولية لمدربين الكرة الطائرة

اختتمت الدورة الدولية لمدربين الكرة الطائرة فعالياتها مساء أمس والتي أقيمت بحضور ٧٣ مدرب و مدربة خلال الفترة مِن ١٥ الي ١٩ يونيه ٢٠١٩. وقال شريف الشمرلي عضو لجنة المدربين الدولية، ان الدورة اقيمت بشاركة في المحاضر الدولي الدكتور عاطف رشاد، وافتتحها أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري للكرة الطائرة و أقيمت الدراسة في المركز الأوليمبي في المعادي. عاطف رشاد، وافتتحها أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري للكرة الطائرة و أقيمت الدراسة في المركز الأوليمبي في المعادي. واضاف الشمرلي انه تم تكريم محمد الحسيني لاعب نادي الزمالك و نادي الجيش و النادي الاهلي و المنتخب المصري سابقا كأحسن دارس في الدورة. و تم تكريم اشرف ابو الحسن كابتن نادي الزمالك و كابتن المنتخب المصري السابق وإكرامي عبد العزيز مدرب ناشئات اصحاب الجياد كأحسن اداء في امتحان العملي ونهلة سامح كابتن نادي الاهلي و المنتخب المصري للانسات كأحسن دارسة.

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