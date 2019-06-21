رياضة | رد غريب من مدرب المنتخب السابق على استبعاده لـ"وليد سليمان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد غريب من مدرب المنتخب السابق على استبعاده لـ"وليد سليمان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برر هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي لأزوبكستان استبعاده لوليد سليمان نجم الأهلي والمنتخب بأنه من الصعب إرضاء جميع الجماهير.

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وقال كوبر في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "هناك حماس مبالغ من الجمهور بضرورة الفوز بالبطولة لأنها على أرضهم ولكن يجب أخذ هذه البطولة مباراة بمباراة لأن المنتخب المصري في أفضل حالاته".

وعن علاقته مع وليد سليمان، اختتم كوبر تصريحاته قائلاً :"من الصعب إراحة كل الجمهور والاستماع لكل آرائهم وطلباتهم".