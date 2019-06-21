رياضة | خالد بيومي يكشف عن الحصان الأسود في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بيومي يكشف عن الحصان الأسود في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع الناقد الرياضي خالد بيومي أن تكون زيمبابوي التي ستواجه مصر اليوم في افتتاح أمم أفريقيا مفاجأة البطولة.

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وقال بيومي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"الفارق بين منتخبنا ومنتخبات الجزائر والمغرب هو أننا فزنا بالبطولة باللاعبين المحليين بعكس لاعبي الجزائر والمغرب".

واختتم بيومي تصريحاته قائلاً :"مجموعة مصر في البطولة متوسطة ومتخوف من أن تصنع زيمبابوي مفاجأة أمامنا وأتوقع أن يكون مفاجأة البطولة".