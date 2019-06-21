رياضة | توقيت مباراة مصر وزيمبابوي اليوم 21-6-2019 والقنوات الناقلة - كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيت مباراة مصر وزيمبابوي اليوم 21-6-2019 والقنوات الناقلة - كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح المنتخب المصري مبارياته في بطولة كأس الأمم الافريقية التي يستضيفها على أرضه وبين جماهيره بمواجهة المنتخب الزيمبابوي لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

ويعول المنتخب المصري كثيراً على خدمات نجمه محمد صلاح الذي قاد فريقه ليفربول الإنجليزي لحصد لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

في المقابل يحلم منتخب زيمبابوي بتحقيق المفاجأة والوقوف في وجه المنتخب المصري والخروج ولو بنقطة التعادل على أقل تقدير من أجل مواصلة المشوار في البطولة.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.

وفيما يلي القنوات التي ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرةً :-

Time Sport

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Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Arena Sport 3

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 2 HD Cro

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Fox Sports 4 NL

Eurosport 2 Spain