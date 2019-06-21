رياضة | اليابان تفرض التعادل على الأوروجواي في كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تفرض التعادل على الأوروجواي في كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب اليابان في فرض التعادل على منتخب الأوروجواي، بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

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وسجل كوجي هدف اليابان الأول في الدقيقة 25 من الشوط الأول، قبل أن يتعادل لويس سواريز للأوروجواي في الدقيقة 32 من المباراة.

وعاد كوجي ميوشي منتخبه للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني، وتعادل خيمينز مدافع الأوروجواي في الدقيقة 66 قبل نهاية اللقاء.