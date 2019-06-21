رياضة | رئيس نادي الواسطى: هناك تجاهل لمطالبنا من مسئولي محافظة بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادي الواسطى: هناك تجاهل لمطالبنا من مسئولي محافظة بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المستشار جمال عويس رئيس مجلس إدارة نادي الواسطى الرياضى أحد أندية القسم الثالث عن حزنه لتجاهل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف لمطلبه بالحصول على دعم مادى استعداداً للموسم الجديد من القسم الثالث.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الواسطى: "قمت بزيارة محافظ بنى سويف مرتين بمكتبه بحضور أحد نواب البرلمان وطلبت دعم مادى يساهم فى حل أزمات نادى الواسطى".

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واضاف: "قام المحافظ بزيارتنا واستبشرنا بموافقته وفوجئنا بإرساله لخطاب يفيد بعدم وجود موارد وأن يتم تواصلنا مع مديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة".

واختتم قائلا: "القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بكافة القطاعات وخاصة الرياضة وأغلب المحافظين يدعمون أندية المحافظات وقطاع الرياضة مثل أى قطاع بالدولة ويجب دعم النادى لظروفة الصعبة في عدم القدرة على التعاقد مع لاعبين، وعمل لائحة تناسب الموسم القادم".