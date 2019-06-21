رياضة | أهلي جدة يضع الرتوش الأخيرة على استعدادات الموسم الجديد

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عقدت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة برئاسة المشرف العام الأمير منصور بن مشعل بن عبد العزيز اجتماع مع رئيس النادي أحمد الصائغ وذلك من أجل بحث سبل إقامة المعسكر التدريبي الخاص بالموسم المقبل.

وتم خلال الجلسة أيضاً مناقشة الإحتياجات التي يتطلبها الفريق في المرحلة المقبل وكذلك متابعة لسير العمل في قطاع كرة القدم الموجود في النادي.

وكان الفريق قد أعلن مؤخرا تنصيب الصائغ رئيساً للنادي لمدة أربع سنوات فيما تسلم الأمير منصور بن مشعل مهام الإشراف على قطاع الكرة.

واعتمد بن مشعل الأجهزة الإدارية والتي جاءت كالآتي :-

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محمد شلية إداري.

ماجد الطويرقي مدير.

أحمد بامعوضة مدير تنفيذي.

محمد الحارثي مدير قطاع الناشئين وقطاع الشباب.