رياضة | موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الجمعة في كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الجمعة في كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب مصر، مع منافسه منتخب زيمبابوي اليوم الجمعة 21 يونيو في الساعة العاشرة مساءً، وذلك في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية على أرض الفراعنة لأول مرة منذ عام 2006.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستقام في مصر خلال شهر يونيو الحالي، مصر في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، وأوغندا.

ويطمح المنتخب المصري إلى الفوز بالمركز الأول في المجموعة حتى تكون مسيرته أسهل نوعاً ما في هذه الحالة إذ سيواجه ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، فيما سيتعين على الفراعنة مواجهة ثاني المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا.

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وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وسوف تذاع مباريات مصر بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب مصر، ضد منتخب زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي.