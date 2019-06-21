رياضة | ماجر: الجزائر لديها إمكانيات فنية كبيرة وأتمنى وصولها للنهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماجر: الجزائر لديها إمكانيات فنية كبيرة وأتمنى وصولها للنهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد رابح ماجر نجم الجزائر السابق بإمكانيات منتخب بلاده المشارك في بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق اليوم في مصر وتمنى وصوله للنهائي.

Advertisements

وقال ماجر في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر: "الجزائر لديها إمكانيات فنية كبيرة لأن اللقب يحتاج لقوة كبيرة تفوق المنتخبات لمشاركة في البطولة".

واختتم ماجر تصريحاته قائلاً: "أتمنى وصول الجزائر للنهائي والمنتخب المصري يمتلك العوامل للوصول للنهائي والفوز بالبطولة".