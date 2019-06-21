رياضة | نقل تدريبات منتخب نامبيا إلى ملعب السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل تدريبات منتخب نامبيا إلى ملعب السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة المنظمة للبطولة الأمم الإفريقية التي تنطلق اليوم في مصر نقل تدريبات منتخب نامبيا إلى ملعب نادى السكة الحديد، في تمام الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء، بدلأ من الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي.

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وأكد العميد شريف صادق المدير التنفيذي لنادي السكة الحديد أن هذا القرار يأتي نظرا لأن مصر تستعد لخوض مباراة الافتتاح على ملعب القاهرة الدولي أمام زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم.

ويتواجد منتخب نامبيا في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات كوت ديفوار والمغرب وجنوب إفريقيا.