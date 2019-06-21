رياضة | عاجل.. جوزيه يكشف عن الصفقة الذهبية التي فشل الأهلي في التعاقد معها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جوزيه يكشف عن الصفقة الذهبية التي فشل الأهلي في التعاقد معها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي مفاجأة من العيار الثقيل وأكد أنه طلب من حسن حمدي رئيس الأهلي السابق التعاقد مع محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول.

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وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "مصر تمتلك أفضل لاعبين في العالم على رأسهم محمد صلاح الذي له معي قصة طريفة، حيث عندما كنت مدربا للأهلي كنت أرغب في التعاقد معه هو وباسم علي".

وتابع: "عندما اتفق حسن حمدي رئيس الأهلي السابق معه المقاولون على كل شئ توقفت الصفقة فجأة وبعدها بخمس أشهر رحل صلاح لسويسرا".