رياضة | برشلونة يفاجئ الجميع ويتجه لضم الصفقة المستحيلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفاجئ الجميع ويتجه لضم الصفقة المستحيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن برشلونة الإسباني يسعي بقوة لضم نجم نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال موقع "ميلان نيوز"، إن برشلونة وضع قائد الروسونيري رومانيولي ضمن أولوياته في ميركاتو الصيف الجاري، بعد تقلص فرصه في الحصول على خدمات مدافع أياكس ماتياس دي ليخت.

وأضاف الموقع بالإضافة إلى "تيلي نوفا"، أن الفريق الكتالوني تقدم بعرض من أجل ضم مدافع ميلان رومانيولي مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى إقحام لاعبي البرسا (دينيس سواريز - سيلسين) في الصفقة.