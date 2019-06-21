رياضة | عاجل.. أجيري يفاجئ الجماهير بتغيير ناري في تشكيلة الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أجيري يفاجئ الجماهير بتغيير ناري في تشكيلة الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المكسيكي خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، على أغلب العناصر التي سيدفع بها في مواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الجمعة في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية 2019.

ويدرس أجيري الدفع باللاعب محمود علاء في مركز خط الدفاع بدلا من باهر المحمدي، حيث أن هذا المركز هو الوحيد الذي لم يستقر عليه أجيري حتى الآن.

ومن المتوقع أن يدفع أجيري بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : أحمد المحمدي – محمود علاء- أحمد حجازي - أيمن اشرف

خط الوسط : طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد صلاح

خط الهجوم : مروان محسن.