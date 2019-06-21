شكرا لقرائتكم خبر عن الأوروجواي تتعادل مع اليابان بهدفين نظيفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل منتخب الأوروجواي مع نظيره الياباني بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا المقامة بالبرازيل.

وتقدم «كوجي مايوشي» لليابان في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل «لويس سواريز» للأوروجواي في الدقيقة 32.

وعاود الساموراي الياباني التقدم مجددًا في الدقيقة 58 عن طريق نفس اللاعب «كوجي مايوشي»، بينما أدركت الأوروجواي التعادل مرة أخرى في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة حافظت الأوروجواي على صدارتها للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، فيما احتلت اليابان المركز الثالث بنقطة وحيدة، مع انتظار نتيجة لقاء تشيلي والإكوادور المزمع إقامته في الغد.

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