بأجهزة ألفا 6 وراديوم 1.. الاستعدادات النهائية للحماية المدنية لتأمين كأس الأمم الأفريقية

ندى حمودة – أحمد مهدي



أنهت الإدارة العامة للحماية المدنية استعداداتها لاستقبال الفرق والوفود المشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق اليوم الجمعة 21 يونيو، حيث تم فحص جميع الفنادق مقار إقامة الضيوف وأماكن التدريبات المقام أغلبها في استادي القاهرة والسلام "الإنتاج الحربي".

وأشارت مصادر أمنية الى أن فرقا من خبراء المفرقعات والإطفاء تواصل فحص 29 فندقا استقبلت الوفود من يوم 18 يونيو الماضي، وتتضمن خطة التأمين إجراء عمليات تعقيم وتمشيط داخلي وخارجي للفنادق باستخدام الكلاب البوليسية وسيارات التشويش خلال تحرك أتوبيسات...