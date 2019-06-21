فرحة كولومبية وخيبة أمل أرجنتينية وقطرية.. في صور

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تلقت الجماهير الأرجنتينية خيبة أمل جديدة بعدما فشل منتخب التانغو في تحقيق الفوز للمباراة الثانية تواليا وانتزع نقطة التعادل من الباراغواي 1-1 بركلة جزاء لقائده ليونيل ميسي، في بطولة كوبا اميركا لكرة القدم.

وافتتحت الباراغواي التسجيل عن طريق ريتشارد سانشيز بتسديدة يمينية من داخل المنطقة بعد عرضية من ميغل ألميرون (37)، وعادل ميسي نجم برشلونة الاسباني وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

في المقابل عبرت الجماهير الكولومبية عن فرحتها الكبيرة بعد تأهل منتخب بلادها إلى ربع النهائي بفوزها المتأخر على قطر 1-صفر، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

""الخليج 365"" ترصد أجواء المباريات وما صاحبها من إثارة وتشويق وتقليعات غريبة للجماهير وأنصار المنتخبات الأربعة... في صور.

شاهد الصور:

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