أسطورة ريال مدريد يدرب الفريق الثاني للملكي

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قال ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان، الخميس، إن الأسطورة راؤول غونزاليس سيتولى تدريب الفريق الثاني للنادي (كاستيا) وهو منصب يمثل تقليديا خطوة أساسية قبل تدريب الفريق الأول.
وراؤول غونزاليس (41 عاما) هو أكثر لاعب خوضا لمباريات مع ريال مدريد برصيد 741 مباراة وثاني أكبر الهدافين في النادي عبر العصور بعد كريستيانو رونالدو حيث سجل 323 هدفا خلال 16 عاما بينما فاز بستة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري الأبطال.
وكان مهاجم منتخب إسبانيا السابق، الذي لعب أيضا لأندية شالكه الألماني والسد القطري ونيويورك كوزموس، يعمل مع فريق تحت 18 عاما في ريال مدريد منذ مارس.
وكان زين الدين زيدان يدرب كاستيا قبل الانتقال لتدريب الفريق الأول في 2016، بينما سار سانتياغو سولاري على خطاه الموسم الماضي قبل عودة زيدان لتدريب الفريق.
وعمل يولن لوبتيغي وفيسنتي ديل بوسكي ورفائيل بنيتز أيضا مع فريق كاستيا قبل تولي تدريب ريال مدريد الحاصل على 13 لقبا في دوري أبطال أوروبا.
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