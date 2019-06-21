الأهلي ناويها

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جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة) اطلع المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل على احتياجات الفريق الكروي الأول للمرحلة المقبلة، ومتابعة سير العمل في قطاع كرة القدم بالنادي، خلال الاجتماع الذي عقده برئيس النادي المهندس أحمد بن بكر الصائغ، وشدد الأمير منصور على تذليل كل العقبات التي تواجه الفريق واللاعبين قبل انطلاق المعسكر الإعدادي الجديد، مطالبا الجميع بأن تكون البداية قوية وصحيحة كي تحقق الإدارة طموحات الجماهير الأهلاوية». وتقرر في وقت سابق أن يتسلَّم الأمير منصور بن مشعل الإشراف على كرة قدم، على أن يكون محمد شلية إدارياً في الفريق الأول، وماجد الطويرقي مديراً للفريق الأول، وسيتولى أحمد بامعوضة مهمة المدير التنفيذي لكرة القدم، ويدير محمد الحارثي قطاع الناشئين والشباب.

اطلع المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل على احتياجات الفريق الكروي الأول للمرحلة المقبلة، ومتابعة سير العمل في قطاع كرة القدم بالنادي، خلال الاجتماع الذي عقده برئيس النادي المهندس أحمد بن بكر الصائغ، وشدد الأمير منصور على تذليل كل العقبات التي تواجه الفريق واللاعبين قبل انطلاق المعسكر الإعدادي الجديد، مطالبا الجميع بأن تكون البداية قوية وصحيحة كي تحقق الإدارة طموحات الجماهير الأهلاوية». وتقرر في وقت سابق أن يتسلَّم الأمير منصور بن مشعل الإشراف على كرة قدم، على أن يكون محمد شلية إدارياً في الفريق الأول، وماجد الطويرقي مديراً للفريق الأول، وسيتولى أحمد بامعوضة مهمة المدير التنفيذي لكرة القدم، ويدير محمد الحارثي قطاع الناشئين والشباب.

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