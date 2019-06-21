شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. لاعبو الكاميرون يرفضون المشاركة في أمم أفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جده) فاجأ لاعبو المنتخب الكاميروني، المسؤولين على اتحاد اللعبة في بلادهم بقرار عدم خوض مواجهات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019؛ لعدم حصولهم على مكافأة تأهلهم للبطولة والتي تصل قيمتها 30 ألف يورو، إذ سبق وأن رفض 7 لاعبين المشاركة مع منتخب بلادهم في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في الجابون يناير 2017، وكان من المتوقع وصول منتخب «الأسود» إلى القاهرة أمس وفق لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، والتي تنص على وصول المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى البلد المستضيف قبل 5 أيام على الأقل من أولى مبارياتها، حيث يشارك المنتخب الكاميروني في البطولة الحالية بصفته بطلا للنسخة السابقة الأخيرة التي أقيمت في الجابون 2017، عقب فوزه على المنتخب المصري في نهائي البطولة بنتيجة 2/‏1، وأوقعت القرعة المنتخب الكاميروني في المجموعة السادسة، وسيخوض أول لقاء 25 يونيو، أمام غينيا بيساو، ثم يلعب في 29 من نفس الشهر ضد غانا، قبل مواجهة بنين في 2 يوليو.

فاجأ لاعبو المنتخب الكاميروني، المسؤولين على اتحاد اللعبة في بلادهم بقرار عدم خوض مواجهات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019؛ لعدم حصولهم على مكافأة تأهلهم للبطولة والتي تصل قيمتها 30 ألف يورو، إذ سبق وأن رفض 7 لاعبين المشاركة مع منتخب بلادهم في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في الجابون يناير 2017، وكان من المتوقع وصول منتخب «الأسود» إلى القاهرة أمس وفق لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، والتي تنص على وصول المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى البلد المستضيف قبل 5 أيام على الأقل من أولى مبارياتها، حيث يشارك المنتخب الكاميروني في البطولة الحالية بصفته بطلا للنسخة السابقة الأخيرة التي أقيمت في الجابون 2017، عقب فوزه على المنتخب المصري في نهائي البطولة بنتيجة 2/‏1، وأوقعت القرعة المنتخب الكاميروني في المجموعة السادسة، وسيخوض أول لقاء 25 يونيو، أمام غينيا بيساو، ثم يلعب في 29 من نفس الشهر ضد غانا، قبل مواجهة بنين في 2 يوليو.

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