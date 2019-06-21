شكرا لقرائتكم خبر عن المسحل يواجه عقبة التدريب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله المرزوق (الرياض)

يضع المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ملف مدرب المنتخب الوطني الأول نصب عينيه، معتبرا ذلك من أهم الملفات التي ينوي إنجازها فور إعلانه رسمياً رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته القادمة الممتدة لـ4 سنوات (تنتهي في 2023)، وهو الأمر الذي بات وشيكاً، خصوصا في ظل إعلان الاتحاد السعودي ترشح المسحل وحيداً في سباق الفوز بكرسي رئاسة الاتحاد.

وعانى المنتخب السعودي طيلة الأشهر الـ4 الماضية من فراغ إداري وفني، إذ تم إعفاء المدير الفني للمنتخب السعودي الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي من منصبه في فبراير الماضي، فيما تم الاستغناء عن مدير المنتخب السعودي حسين الصادق أخيرا، الأمر الذي أدى إلى عدم الاستفادة من أيام «فيفا» التي انتهت قبل أكثر من أسبوع، مما حرمه التقدم في التصنيف الشهري لـ«فيفا» الذي حل فيه الأخضر في الترتيب الـ69 لشهر يونيو الجاري.

وظل وضع الأخضر الغامض هاجس الرياضيين، خصوصا مع قرب استحقاقات المنتخب القادمة التي ستنطلق في سبتمبر القادم وفيها يستهل الأخضر مشواره نحو تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، التي ستجرى قرعتها بعد شهر من الآن في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وتشير مصادر "الخليج 365" إلى أن ياسر المسحل ينوي إغلاق ملف المدرب وإعلان اسم المدير الفني للمنتخب السعودي الجديد فور توليه زمام الأمور، فيما وُضع شرط لمدير المنتخب بأن يكون من سكان مدينة الرياض ليسهل رسم برنامج المنتخب الإعدادي للاستحقاقين القادمين بشكل سريع واعتماده.