شكرا لقرائتكم خبر عن الوحداويون يودعون خيمي بالـ«4» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

حرص العاملون في نادي الوحدة على إحضار الكؤوس الـ4 التي حققها النادي أخيرا، في طريقة جاذبة لتوديع رئيسهم السابق حاتم خيمي حينما حضر يوم أمس في زيارة أخيرة لمقر الوحدة ومصافحة منسوبيه فردا فردا، قبل أن يسلمه رسميا غدا (السبت) لإدارة الدكتور سلطان أزهر، لتغير الكؤوس حالة الحزن التي خيمت على وجوه الوحداويين لحظة توديعهم لرئيسهم الشاب.

الكؤوس الـ4 هي إنجازات الموسم الأهم، وهي بطولة أول كأس لأندية الدرجة الأولى يحمل اسم دوري ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، و3 كؤوس لفريق كرة اليد، لبطولة دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد، وبطولة كأس النخبة. وقال خيمي في تصريح خاص إلى "الخليج 365": العاملون هم زملاء عمل ساهموا معي في كل لحظة نجاح وساندوني وأنا لاعب، وعلاقتي معهم كانت وما زالت وستظل أخوية. وأشار إلى أنه غادر ولم يحمل خزينة النادي ريالا واحدا، أو تأخر راتب عامل أو لاعب «سلمت الجميع رواتبهم دون تأخير وهذا حقهم». وطالب خيمي الجميع بالوقوف خلف إدارة الدكتور سلطان أزهر لأنها إدارة شابة وطموحة وتحمل أفكارا متنوعة في الفكر الرياضي والاجتماعي والاقتصادي، ولديها طموح في نقل الكيان الوحداوي إلى مراكز متقدمة في المنافسة على بطولات الموسم.

من جهة أخرى، أشار العاملون بالنادي إلى أنهم لن ينسوا الخيمي الذي كان رئيسا بمرتبة أخ، يسعى إلى تلبية حاجاتهم سواء كرة القدم أو الألعاب المختلفة التي حظيت باهتمام بالغ وحققت إنجازات غير مسبوقة.