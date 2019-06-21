شكرا لقرائتكم خبر عن البعداني: مليون ريال الفائض المالي لـ«جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عُقدت الجمعية العمومية العادية لنادي جدة، بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في مدينة جدة سعيد الغامدي، وعدد من منسوبي مكتب هيئة الرياضة ، كما تقدم الحضور رئيس مجلس الإدارة أحمد البعداني، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية.

بدئ الاجتماع بعرض البطولات في الألعاب المختلفة، كما تم الحديث عن مشوار الفريق الأول لكرة القدم في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى واستمرار النادي للموسم الثاني على التوالي في الدوري.

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كم تم بيان الإيرادات والمصروفات من خلال بيان ألقاه أمين عام النادي محمد بن أحمد صابر، متطرقا إلى المصروفات والإيرادات المالية لإيضاح كل شيء متعلق بالنادي خلال موسم 2018 - 2019.

كما تم الحديث عن الاستعدادات المقترحة للموسم الرياضي القادم 2019 - 2020. وكُشف خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي جدة عن فائض مالي في خزينة النادي بمبلغ مليون ريال، وذلك لأول مرة في تاريخ النادي منذ تأسيسه.

من جانبه، قدم رئيس النادي أحمد البعداني شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، ومدير مكتب هيئة الرياضة بمدينة جدة على الوجود والحضور، وأكد حرص إدارة النادي على العمل على كل ما تطلبه المصلحة العامة للنهوض برياضتنا أولا ثم بنادي جدة، مقدما شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على كل ما قدمه للرياضة السعودية.