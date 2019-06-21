شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حفر الباطن تحضّر لمؤتمر علم النفس الرياضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) @almateb1

سلطت جامعة حفر الباطن الضوء على تفاصيل المؤتمر الدولي الأول لجامعة حفر الباطن، الذي سيقام في الـ16 من شهر ربيع الأول القادم تحت عنوان «علم النفس الرياضي التطبيقي.. الواقع والطموح»، وذلك بعقد مؤتمر صحفي بحضور مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي، ومشاركة وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة كافة.

بدئ المؤتمر بكلمة لمدير الجامعة رئيس المؤتمر، تطرق خلالها لأهمية هذا المؤتمر الدولي للجامعة والمنطقة بشكل كامل كونه يتبنى واحدا من الموضوعات المتخصصة التي تربط بين البدن والعقل، وهما محور الحياة الجامعية، الذي يفرض علينا جميعا تجاه أبنائنا الطلاب والطالبات أن نعمل جاهدين لنحقق لهم فرص الاندماج في الأنشطة البدنية والرياضية التي تساعدهم على اكتساب أعلى مستويات اللياقة البدنية والصحية، والمساهمة في دعم القيم الأخلاقية الإيجابية كالتعاون وإنكار الذات وتعزيز الانتماء والولاء لوطنهم توافقا مع رؤية المملكة 2030. وختم كلمته بتدشين الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر (www.asp-ksa.com)، وأعلن دعوة جميع الباحثين والخبراء والمهتمين في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة وفقاً للمحاور العلمية للمؤتمر، واحتضان الجامعة لهذا الحدث العلمي وتنظيمه دعماً للبحث العلمي محلياً وإقليمياً ودولياً.