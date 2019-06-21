شكرا لقرائتكم خبر عن سامورا مفوضة عامة لأفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي أمس (الخميس) تعيين الأمينة العامة للفيفا السنغالية فاطمة سامورا «مفوضة عامة لأفريقيا» لـ6 أشهر، في خطوة تأتي ضمن سلسلة مشكلات يشهدها الاتحاد القاري.

وأتى الإعلان المتزامن مع مؤتمر صحفي لرئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد، عشية انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بين 20 يونيو و19 يوليو، وفي أعقاب سلسلة أحداث مثيرة للجدل طالت الاتحاد القاري أبرزها استجواب أحمد من قبل السلطات الفرنسية بسبب شبهات فساد.

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وأعلن الاتحادان في بيان مشترك أن أحمد اقترح على اللجنة التنفيذية القارية المجتمعة في القاهرة في 19 يونيو 2019 طلب خبرة الفيفا لتقييم الوضع الراهن في الهيئة الأفريقية الحاكمة والمساعدة بشكل قاطع في تسريع تطبيق عملية الإصلاح الجارية، التي تهدف إلى ضمان أن الكاف يعمل بشفافية وفعالية مع التزام أعلى معايير الحوكمة.

وأكد البيان أن اللجنة التنفيذية وافقت بالإجماع على اقتراح الرئيس، باتفاق الكاف والفيفا على تعيين الأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا بصفة مفوضة عامة لفترة 6 أشهر، بدءا من الأول أغسطس 2019 حتى 31 يناير 2020، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. واتفق الطرفان على إجراء عملية تدقيق شاملة للكاف في أقرب فرصة.

وأوضح البيان أن سامورا ستعمل في روحية شراكة مع الرئيس أحمد وفريقه في مجالات عدة تشمل الإشراف على الإدارة العملانية للكاف بما يشمل الحوكمة والإجراءات الإدارية، وضمان فعالية واحترافية كل منافسات الكاف، ودعم النمو وتطوير كرة القدم في كل البلاد ومناطق الكاف.