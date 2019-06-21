الشلل يهدد مدرب الهلال والنصر

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جدة - خالد شويل - عثمان الشلاش (بريدة) يعيش المدرب الوطني السابق لنادي الهلال والنصر للتايكوندو على محمد العيسي أوضاعاً صحية ونفسية صعبة بعد أن كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت له بأحد المستشفيات الحكومية ببريدة، وجود فقرة في الظهر تضغط على الحبل الشوكي ومطلوب إجراء عملية جراحية عاجله (حسب التقرير المرفق) حتى لا تتضاعف الحالة إلى الإصابة بالشلل، وناشد العيسي الذي يدرب حالياً منتخب القصيم للتايكوندو رئيس الهيئة العامة للرياضة بعلاجه خارج المملكة أو فى أحد المستشفيات الكبيرة داخل الوطن، خصوصاً أن إمكاناته المادية لا تسمح بسد تلك المصاريف، مقدماً شكره لرئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد العمري على وقفته خلال الفترة الماضية وجهوده من أجل إنهاء معاناته التي تهدده بالإعاقة الدائمة.

يعيش المدرب الوطني السابق لنادي الهلال والنصر للتايكوندو على محمد العيسي أوضاعاً صحية ونفسية صعبة بعد أن كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت له بأحد المستشفيات الحكومية ببريدة، وجود فقرة في الظهر تضغط على الحبل الشوكي ومطلوب إجراء عملية جراحية عاجله (حسب التقرير المرفق) حتى لا تتضاعف الحالة إلى الإصابة بالشلل، وناشد العيسي الذي يدرب حالياً منتخب القصيم للتايكوندو رئيس الهيئة العامة للرياضة بعلاجه خارج المملكة أو فى أحد المستشفيات الكبيرة داخل الوطن، خصوصاً أن إمكاناته المادية لا تسمح بسد تلك المصاريف، مقدماً شكره لرئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد العمري على وقفته خلال الفترة الماضية وجهوده من أجل إنهاء معاناته التي تهدده بالإعاقة الدائمة.

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