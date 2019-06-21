شكرا لقرائتكم نفاد جميع تذاكر مدرجات "التالتة شمال" باستاد السويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفذت جميع تذاكر مدرجات التالته شمال باستاد السويس للجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسه بأمم أفريقيا مصر 2019 والتي تقام يوم الاثنين القادم بمباراتي تونس وأنجولا ثم مالي وموريتانيا .

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و قال عبد الرحمن عباس أحد موظفي تذكرتي بالسويس إنه قد تتاح عدد قليل من التذاكر للمدرج في حالة عدم دفع قيمة التذاكر للمشجعين الذين قامو بحجز تذاكرهم و استنفذو المهلة الزمنية لتسديد قيمة التذكرة وهو عدد سيكون ضعيف للغاية نظراً لجدية الجماهير الراغبة في حضور مباريات الجولة الأولى ومساندة المنتخب التونسي والموريتاني.

يذكر أن مدرج التالتة شمال مخصص للجماهير الراغبة فى الحضور مع الجانب التونسي ويتبقي عدد من مدرجات التالتة يمين المخصص للجانب الأنجولى.