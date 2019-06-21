شكرا لقرائتكم محمد محمود يكشف سر المكالمة بينه وبين محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد محمود لاعب وسط الأهلى، أنه يتمنى المساهمة فى حصد بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم للفريق الأحمر عقب بطولة الأمم الأفريقية .

أوضح محمد محمود خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت أنه يدعم لاعبى منتخب مصر خلال بطولة الأمم الأفريقية القادمة ويساند زملائه دائما خلال معسكر الفراعنة وأشار محمد محمود أن حلم كل لاعب التواجد بالمنتخب الوطنى والمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية وهذا الأمر سوف يقوم بتعويضه فى المستقبل.

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وتحدث محمد محمود عن المكالمة الهاتفية التى قام بها محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر عقب انضمامه للمنتخب الوطنى ومشاهدته بمباريات المنتخب الأوليمبى والأداء الجيد الذى ظهر بيه خلال اللقاءات الودية وقال:"صلاح كلمنى وأنا ما صدقت فهو دائم داعم للجميع، أنا بقيت أتكلم بقى بعد كده".

أضاف محمد محمود أن المكسيكى أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر من الشخصيات القوية ويتميز بالجرآة فى القرارات وهذا ظهر خلال المباريات التى تواجدت خلالها مع الفراعنة وأكد محمد محمود أنه من الشخصيات القريبه لديه طارق حامد لاعب خط وسط فريق الزمالك و منتخب مصر ويتميز بالالتزام الشديد داخل وخارجه.