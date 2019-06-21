شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض مفاوضات مع ظهير أيمن إنبى لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادى الزمالك، فى مفاوضات مع على فوزى ظهير أيمن إنبى، من أجل ضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم الجبهة اليمنى فى شهر يناير المقبل.

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وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن أحد المسئولين بالنادى تواصل هاتفيا مع ظهير إنبى لاستطلاع رغبته بشأن الانضمام للفريق الأبيض ورحب اللاعب بالأمر بشرط إنهاء التفاوض مع ناديه بشكل رسمى فى ظل امتداد عقده مع إنبى.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك فى مفاوضات مع إنبى خلال الفترة المقبلة لضم اللاعب خاصة إن النادى البترولى يرغب أيضا فى الحصول على خدمات لاعبين من الفريق الأبيض على سبيل الإعارة وعلى رأسهم الثنائى أحمد رفعت ومحمد أشرف روقة وسيضغط مسئولى الزمالك بورقة الإعارات لإنهاء صفقة ظهير إنبى خاصة إن إدارة النادى البترولى ترغب فى بقاء اللاعب وعدم التفريط فى خدماته.