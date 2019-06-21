شكرا لقرائتكم كاف يجرى حوارا مع الخطيب تزامنا مع العرس الأفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، حوارا مصورا مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بمقر اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر، وتبدأ فعالياتها غدا، الجمعة، وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو القادم.

جاء حوار موقع الكاف مع الأسطورة محمود الخطيب تزامنا مع انطلاق العرس الإفريقي خلال الساعات القادمة، وبصفته أحد أبرز أساطير الكرة الإفريقية على مدار تاريخها، وايضا بعد اختياره سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية باعتباره "أحد أساطير الكرة في إفريقيا"، و"أول مصري يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب إفريقي عام 1983".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد اختار الكابتن محمود الخطيب، سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك باعتباره أحد أساطير الكرة الإفريقية ، و"أول مصري يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب إفريقي عام 1983".

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وكان الخطيب قد شارك في فوز منتخب مصر بلقب كأس أمم إفريقيا - 1986، وفي وصول مصر لأولِمبياد موسكو – 1980 التي لم تلعب في مصر لأسباب سياسية، وأولِمبياد لوس أنجلوس - 1984.

وفيما سجّل 37 هدفًا للأهلي في بطولات إفريقيا للأندية؛ جعلته متصدرًا لهدّافي بطولات إفريقيا إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.. فقد ساهمت أهدافه في فوز الأهلي بخمسة ألقاب إفريقية، منها لقبان لأبطال الدوري عاميْ 1982، و1987، وثلاثة ألقاب لأبطال الكؤوس لأعوام 1984، و1985، و1986، واحتفظ الأهلي بكأس إفريقيا لأبطال الكؤوس مدى الحياة. وكان لهذه الأهداف والبطولات النصيب الأكبر في فوز الأهلي بأغلى لقب في تاريخه، وهو لقب "نادي القرن".