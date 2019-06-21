شكرا لقرائتكم موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الجمعة 21-6-2019 في كأس الأمم الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم حيث يلتقي في تمام الساعة الـ10 من مساء اليوم الجمعة المنتخب المصري مع نظيره زيمبابوي في المباراة الإفتتاحية لبطولة الأمم الإفريقية كان 2019 التي تستضيفها الأراضي المصرية.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الجمعة وتقام البطولة هذا العام على الأراضي المصرية وذالك للمرة الـ5 في تاريخها حيث استضافتها أربع مرات من قبل كان أخرها عام 2006 وحيها توج المنتخب المصري باللقب للمرة الـ5 في تاريخه.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في إفتتاح الكان

موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الجمعة ويعد المنتخب المصري واحدا من أقوى الفرق الإفريقية حيث تمكن الفراعنه من حصد اللقب 7 مرات متتالية كما أن المنتخب المصري أول من فاز بالبطولة في نسختها الأولي عام 1957 وكانت البطولة تضم ثلاث منتخبات فقط وهم مصر والسودان وإثيوبيا وتمكن الفريق المصر من التغلب عليهما.

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موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الجمعة

موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الجمعة ويضم المنتخب المصري مجموعة من اللاعبين المتميزين أبرزهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي الذي تمكن من حصد دوري أبطال أوروبا مع فريقة قبل عدة أسابيع.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم

موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم وتضم البطولة هذا العام 24 منتخب على 6 مجموعات وذالك للمرة الأولى في تاريخها ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجوار المنتخبات الأتية أوغندا والكونغو الديمقراطية.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في افتتاح كأس الأمم الإفريقية

موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم ويسعى المنتخب المصري للفوز بمباراته الأولى في دور المجموعات ليتمكن من الصعود للجولة المقبلة كما يأمل في حصد اللقب الـ8 له بعد غياب عن التتويج منذ عام 2010 وخاصة أن البطولة تقام على أرضه ووسط جماهيره.