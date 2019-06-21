شكرا لقرائتكم اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمنتخب المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة أمم كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر بدءا من يوم الجمعة حتى 19 يوليو القادم، بيان اعتذار لمنتخب المغرب.

وقالت اللجنة المنظمة في بيانها يوم الخميس أنها تتقدم بخالص الاعتذار للسلطات المغربية وللاتحاد المغربي لكرة القدم وجماهير كرة القدم المغربية عن الخطأ غير المقصود بظهور علم غير معترف به. والذي ظهر على موقع تذكرتي الإلكتروني وأحد الفيديوهات الغنائية دون اعتماد من اللجنة المنظمة للبطولة.

أضاف البيان :تؤكد المنظمة للبطولة على كامل احترامها للأشقاء المغاربة ومملكة المغرب الشقيقة وسيادتها الوطنية ورمزها الوطني، وأن اللجنة على ثقة أن ما حدث لا يمكن أن يؤثر على متانة العلاقة بين الهيئات الرياضية في كلا البلدين وجماهيرهما العريقة.

ويلعب المنتخب المغربي، الذي يسعى للتتويج باللقب الثاني في تاريخه، بعدما فاز به مرة وحيدة في نسخة المسابقة عام 1976 بإثيوبيا، ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات كوت ديفوار وناميبيا وجنوب أفريقيا.