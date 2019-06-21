مصر تطبق طريقة "مونديال روسيا" في أمم إفريقيا 2019

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتمدت اللجنة المنظمة طريقة جديدة لحجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا 2019 ، عبر إطلاق موقعا إلكترونيا بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية لتلحق مصر بروسيا التي استضافت المونديال العام الماضي في إتاحة حجز تذاكر اللقاءات الكروية إلكترونيا مع إمكانية توصيلها أيضا للمنزل.
ولاقت الفكرة استحسانا كبيرا لدى الجماهير لاسيما مع تعدد منافذ استلام التذاكر وبطاقة المشجع "الفان اي دي" في أنحاء مختلفة من البلاد. وبلغت أرقام المبيعات من مصر والفرق العربية الست المشاركة في البطولة أرقاما قياسية.
وحددت اللجنة خمس تذاكر فقط كحد أقصى لكل مشجع، ولا يمكن نقل ملكية التذكرة بعد شرائها إلى مشجع آخر، ومع نجاح الفكرة، يسعى القائمون على المشروع لاعتمادها في المسابقات المحلية في مصر أيضا في الموسم المقبل.
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