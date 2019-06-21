شكرا لقرائتكم 40 مليون يورو تنقل يورينتي من ريال مدريد إلى أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توصل نادي أتلتيكو مدريد لاتفاق مع جاره ريال مدريد للتعاقد مع لاعب الوسط ماركوس يورينتي.

وذكر أتلتيكو في بيانه أن يورينتي (24 عاما) سينضم للفريق بعقد يمتد لخمسة مواسم بمجرد اجتيازه الفحوص الطبية.

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وأوضح ريال مدريد في بيانه: النادي يود أن يشكر اللاعب على جهوده واحترافيته وسلوكه النموذجي منذ انضمامه لقطاع الناشئين في 2008.

وندرت مشاركات يورينتي تحت قيادة المدرب السابق جولين لوبتيغي، وبعد رحيل لوبتيغي وقدوم سانتياغو سولاري، شارك اللاعب بشكل أساسي مع الفريق وكان من المتوقع أن يثبت أقدامه في النادي الملكي.

ولكن يورينتي قرر الرحيل عن ريال مدريد بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولم يكشف أي من الناديين عن قيمة الصفقة ولكن تقارير إعلامية قدرتها بنحو 40 مليون يورو.