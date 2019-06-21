سباحو نادي تراث الإمارات يشاركون في كأس البراعم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك فريق السباحة بنادي تراث الإمارات، في كأس الإمارات للبراعم المفتوحة للسباحة، بالمجرى القصير 25 متراً، الذي ينظمه اتحاد الإمارات العربية للسباحة، اليوم، الجاري على مسبح مجمع حمدان الرياضي في دبي.

ويتكون فريق النادي من 10 سباحين للفئات «7، 8، 9، 10» سنوات، يشاركون في البطولة؛ بغرض اكتساب خبرة المشاركة في البطولات، وتنمية الروح التنافسية لديهم، وتأهيلهم للمشاركات المقبلة في البطولات المختلفة.

وأوضح أحمد الحوسني، رئيس قسم الأنشطة المتخصصة في نادي تراث الإمارات، أن سباحي النادي المشاركين في البطولة تم تأهيلهم عن طريق دورات في فن التعامل مع الماء ينظمها النادي للطلاب المنتسبين لفريق السباحة، وذلك تحت إشراف شعبة السباحة.

وقال الحوسني: «نحن نخرّجهم ونشارك في بطولة البراعم؛ لتأهيلهم وصقل مهاراتهم، من أجل إلحاقهم بالفريق الأساسي للنادي، ومن ثم يشاركون في البطولات المحلية التي ينظمها اتحاد الإمارات للسباحة ويشارك فيها النادي».